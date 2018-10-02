Воронежский театр кукол в новом сезоне поставит две сказки

2 Окт. 13:32 2018-10-02T13:32:09+03:00

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5 октября Воронежский театр кукол «Шут» имени Валерия Вольховского открывает театральный сезон, 93-й по счету. В ближайших планах труппы - новые постановки. Афиша «Шута» в сезоне 2018-19 пополнится двумя названиями. Для Большой сцены планируют поставить спектакль по пьесе Людмилы Разумовской «Сестра моя - Русалочка», над ним будет работать ведущий актер театра Михаил Каданин, это его первая режиссерская работа на «шутовских» подмостках, а также сказку Владимира Одоевского «Городок в табакерке», над ее созданием трудится творческая группа под руководством Светланы Дремачевой.