В Воронежской области передали в суд дело банды воров

2 Окт. 12:57 2018-10-02T12:57:51+03:00

Обычно после визита воров магазин выглядел примерно так. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Они вынесли из магазинов и почтовых отделений двух областей более двух миллионов рублей

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Полицейские закончили расследование трех бандитов по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Их обвиняют в 27 кражах в магазинах и почтовых отделений в селах Воронежской и Липецкой областей. Воровали продукты и деньги.

Главарем банды был 32-летний воронежец. Он привлек в банду 19-летнего жителя Бутурлиновского района и 21-летнего жителя Таловского района. Вс трое уже были судимы.

Криминальная троица действовала по одной схеме: брали в аренду машину. Затем, используя навигатор, узнавали, где находятся магазины и склады. Потом приезжали на указанное электронным «подельником» место и уносили оттуда все, что нравилось: продукты, сигареты, носильные вещи, предметы личной гигиены. Один из членов банды при этом стоял «на шухере», а два остальных орудовали внутри помещений.

- Несмотря на эту предосторожность, в конце ноября 2017 года бандиты попались полицейским. Их арестовали. Воры признали свою вину. Им грозит до десяти лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.