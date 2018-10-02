2018-10-02T12:57:51+03:00
Происшествия

В Воронежской области передали в суд дело банды воров

Они вынесли из магазинов и почтовых отделений двух областей более двух миллионов рублей
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Обычно после визита воров магазин выглядел примерно так.Обычно после визита воров магазин выглядел примерно так.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

Полицейские закончили расследование трех бандитов по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Их обвиняют в 27 кражах в магазинах и почтовых отделений в селах Воронежской и Липецкой областей. Воровали продукты и деньги.

Главарем банды был 32-летний воронежец. Он привлек в банду 19-летнего жителя Бутурлиновского района и 21-летнего жителя Таловского района. Вс трое уже были судимы.

Криминальная троица действовала по одной схеме: брали в аренду машину. Затем, используя навигатор, узнавали, где находятся магазины и склады. Потом приезжали на указанное электронным «подельником» место и уносили оттуда все, что нравилось: продукты, сигареты, носильные вещи, предметы личной гигиены. Один из членов банды при этом стоял «на шухере», а два остальных орудовали внутри помещений.

- Несмотря на эту предосторожность, в конце ноября 2017 года бандиты попались полицейским. Их арестовали. Воры признали свою вину. Им грозит до десяти лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Леонид Заяц сообщил о закупке 300 тысяч тонн зерна в Воронежской области
Воронежский мошенник сыграл на амбициях начинающей предпринимательницы
Банда курян со специальными сканерами терроризировала воронежских автомобилистов
В воронежской семье, где уже однажды умер ребенок, скончалась двухмесячная девочка
Прокуратура раскрыла подробности нападения на депутата Воронежской областной Думы
Беларусь нарастит товарооборот с Воронежской областью до 350 млн. долларов в год
В Воронежской области увеличили финансирование физкультуры и спорта на 86 млн. рублей
Из воронежского «Бурана» ушел капитан
Воронежцы скоро смогут напрямую улететь в Симферополь и Сочи
Воронежской фирме не дали построить офисный центр рядом с историческим зданием
Депутата Воронежской областной Думы и его жену ограбили и подвергли пыткам
В Воронежской области КамАЗ дорожников провалился под свежий асфальт
Первую перехватывающую парковку Воронежа откроют только наполовину
Трое мигрантов надолго сядут в тюрьму за продажу наркотиков в Воронеже
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Нарушения в декларациях воронежских главврачей и чиновников медики объяснили ошибками
В Воронеже ребенок пролетел несколько метров после удара автомобиля
Самолет из Санкт-Петербурга в Воронеж задержали на 15 часов
В Воронеже будут жестко бороться с теми, кто не хочет оплачивать парковку
В Воронежской области работники АЗС объявили забастовку из-за задержек зарплаты
Воронежский брейкдансер завоевал вторую медаль на Юношеских олимпийских играх
В Воронежской области взлетели цены на яйца, капусту, огурцы и апельсины
Воронежцев испугало скопление пожарных машин у больницы № 3
В Воронеже на "зебре" у остановки "Торпедо" сбили человека
В Воронежской области будут судить мужчину, зарезавшего гостя