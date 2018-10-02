В Воронежской области передали в суд дело банды воров
Полицейские закончили расследование трех бандитов по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Их обвиняют в 27 кражах в магазинах и почтовых отделений в селах Воронежской и Липецкой областей. Воровали продукты и деньги.
Главарем банды был 32-летний воронежец. Он привлек в банду 19-летнего жителя Бутурлиновского района и 21-летнего жителя Таловского района. Вс трое уже были судимы.
Криминальная троица действовала по одной схеме: брали в аренду машину. Затем, используя навигатор, узнавали, где находятся магазины и склады. Потом приезжали на указанное электронным «подельником» место и уносили оттуда все, что нравилось: продукты, сигареты, носильные вещи, предметы личной гигиены. Один из членов банды при этом стоял «на шухере», а два остальных орудовали внутри помещений.
- Несмотря на эту предосторожность, в конце ноября 2017 года бандиты попались полицейским. Их арестовали. Воры признали свою вину. Им грозит до десяти лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.