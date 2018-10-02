Детскому хоспису в Воронеже нужна помощь по установке аквариума в живой уголок
Волонтеры благотворительной организации "Общие дети" хотят установить аквариум в воронежском детском хосписе. Там уже имеется живой уголок, и маленькие пациенты любят проводить время со зверушками. Красивые рыбы за стеклом, за которыми так интересно наблюдать, вписались бы сюда идеально: девочкам и мальчикам в этих стенах на пользу любые положительные эмоции.
На эту цель волонтеры ищут самых разных помощников: могут пригодиться и ваши знания по аквариумам, и пожертвованные вами средства, и всевозможные приспособления для содержания рыбок. В частности, "Общие дети" ищут добровольца, который бы мог иногда приходить поухаживать за свинками и почистить аквариум.