Детскому хоспису в Воронеже нужна помощь по установке аквариума в живой уголок

2 Окт. 12:45 2018-10-02T12:56:58+03:00

Нужен человек, который мог бы ухаживать за рыбками, и есть нужда в деньгах на корма

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Волонтеры благотворительной организации "Общие дети" хотят установить аквариум в воронежском детском хосписе. Там уже имеется живой уголок, и маленькие пациенты любят проводить время со зверушками. Красивые рыбы за стеклом, за которыми так интересно наблюдать, вписались бы сюда идеально: девочкам и мальчикам в этих стенах на пользу любые положительные эмоции.

На эту цель волонтеры ищут самых разных помощников: могут пригодиться и ваши знания по аквариумам, и пожертвованные вами средства, и всевозможные приспособления для содержания рыбок. В частности, "Общие дети" ищут добровольца, который бы мог иногда приходить поухаживать за свинками и почистить аквариум.

Подробности можно узнать по ссылке.