2018-10-02T12:40:39+03:00
Происшествия

В Воронеже бабушка отдала деньги на операцию внучке мошеннице

На самом деле аферистка выдумала, что у родственницы женщины есть проблемы со здоровьем
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские ищут очередную аферистку, обманувшую пожилую женщину.Полицейские ищут очередную аферистку, обманувшую пожилую женщину.Фото: из архива «КП»
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Воронежские полицейские столкнулись с очередным преступлением, связанным с тем, что доверчивым пожилым людям можно внушить что угодно.

В конце сентября на улице 232 Стрелковой дивизии аферистка встретила 80-летнюю местную жительницу и заявила, что у внучки женщины, с которой она якобы училась, серьезные проблемы со здоровьем. Нужна операция, а на нее само собой деньги. Испуганная бабушка поднялась в квартиру и отдала там мошеннице 35 тысяч рублей и сотовый телефон.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК «Мошенничество» (до 5 лет лишения свободы). Если в отношении вас совершено преступление, либо вы стали его очевидцем, немедленно звоните по телефонам: 251-12-16 или 02, - напомнили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

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