Воронежский вице-губернатор попросил прокуратуру проверить законность выплаты ему 23 окладов

2 Окт. 11:32 2018-10-02T11:42:48+03:00

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Во вторник, 2 октября, прокуратура Воронежской области обещала проверить законность выплаты вице-губернатора Юрия Агибалова в связи с его выходом на пенсию. Напомним, что "золотой парашют", равный 23 окладам, губернаторский зам получил по поручению своего начальника Александра Гусева. А бувально через два дня был принят обратно на ту же должность. По данным прокуратуры, Юрий Агибалов сам обратился в ведомство с просьбой о проверке законности полученной им выплаты.

Вот как глава региона объяснил журналистам случившееся, когда разгоревшийся скандал уже достиг почти всех федеральных СМИ. О золотом парашюте воронежского чиновника даже написал песню Иван Ургант.