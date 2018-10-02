2018-10-02T11:42:48+03:00
Политика

Воронежский вице-губернатор попросил прокуратуру проверить законность выплаты ему 23 окладов

Ведомство сообщило о начатой проверке
Юлия ТЕРНОВА
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Фото с сайта областного правительстваФото с сайта областного правительства
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Во вторник, 2 октября, прокуратура Воронежской области обещала проверить законность выплаты вице-губернатора Юрия Агибалова в связи с его выходом на пенсию. Напомним, что "золотой парашют", равный 23 окладам, губернаторский зам получил по поручению своего начальника Александра Гусева. А бувально через два дня был принят обратно на ту же должность. По данным прокуратуры, Юрий Агибалов сам обратился в ведомство с просьбой о проверке законности полученной им выплаты.

Вот как глава региона объяснил журналистам случившееся, когда разгоревшийся скандал уже достиг почти всех федеральных СМИ. О золотом парашюте воронежского чиновника даже написал песню Иван Ургант.

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