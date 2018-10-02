2018-10-02T11:02:33+03:00
Происшествия

Под Воронежем "Жигули" после столкновения с "ЗАЗом" попали под колеса фуры: погиб водитель

Его пассажир оказался в больнице
Юлия ТЕРНОВА
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В понедельник, 1 октября, в Острогожском районе на 20 километре дороги "Острогожск -Лесное Уколово" произошло ДТП с большегрузом и двумя легковыми авто. По данным пресс-службы полиции, 58-летний водитель автомобиля "Жигулей" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "ЗАЗ Шанс" под управлением 55-летнего жителя Белгородской области. После столкновения "Жигули" отбросило в сторону, где в отечественный автомобиль врезался большегруз "ДАФ" с прицепом-цистерной под управлением 41-летнего жителя Курской области.

- В результате водитель "Жугулей" скончался на месте происшествия, до приезда скорой помощи, а его пассажир, 26-летний житель Острогожского района, с травмами доставлен в медицинское учреждение, - заключают в прессслужбе ГУ МВД по Воронежской области.

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