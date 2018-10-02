Под Воронежем 43-летний мужчина погиб в опрокинувшемся "Опеле"

2 Окт. 10:48 2018-10-02T10:48:46+03:00

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В понедельник, 1 октября, в Верхнемамонском районе произошло ДТП: около двух часов дня на 692 километре дороги М-4 "Дон" водитель "Опеля Антара" не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль опрокинулся. По данным пресс-службы регионального управления полиции, иномаркой управлял 43-летний житель Воронежа.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте, до приезда скорой медицинской помощи, - заключают в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.