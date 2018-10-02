В Воронеже обсудили вопрос реконструкции заправки в Северном районе

2 Окт. 10:30 2018-10-02T10:30:03+03:00

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27 сентября в зале Дома архитектора (улица Плехановская, 22) прошли публичные слушания по вопросу реконструкции АЗС на ул. Хользунова, 99а. Той самой, что расположена по соседству с новым жилым комплексом «Чайка». Его строит группа компаний «Развитие» депутата областной Думы Сергея Гончарова. Постановление о назначении слушаний вышло на сайте администрации Воронежа 7 сентября.

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