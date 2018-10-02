В воронежском супермаркете под видом семги продавали дешевую рыбу

2 Окт. 09:57 2018-10-02T11:17:45+03:00

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Сотрудники Россельхознадзора пришли с проверкой в супермаркет Metro Cash & Carry. Там они взяли для лабораторного исследования филе слабосоленой семги в вакуумной упаковке. Оказалось, что в образце отсутствует ДНК семги: ее попросту заменили другой более дешевой рыбой для экономии.

Этикетка гласила, что продукт произвели на "Рыбоперерабатывающем комбинате №1" в Санкт-Петербурге. Исследование провели в ФГБУ "Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры". О полученных результатах сотрудники Россельхознадзора из воронежского управления должили коллегам в Санкт-Петербурге, они уже и займутся возбуждением административного дела.