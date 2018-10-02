20 октября в Воронеже пройдет общегородской субботник

2 Окт. 09:29 2018-10-02T09:29:41+03:00

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На планерке в мэрии Воронежа обсудили предстоящие субботники. Дело в том, что октябрь традиционно становится месяцем благоустройства в Воронежской области. Общегородской субботник состоится 20 октября, на 6 и 13 октября числа назначены районные.

Замруководителя управления ЖКХ Иван Селиверстов рассказл, какие виды работ планируются в этот раз. Это, во-первых, санитарная уборка парков и лесных массивов, очистка улично-дорожной сети от песка, который разбрасывают зимой с реагентами, привести порядок дворы у жилых домов и организаций, вывезти мусор с несанкционированных свалок, высадить саженцы.

- Для этих будет задействовано более 850 единиц муниципальной техники и привлеченной техники предприятий, - сообщает пресс-служба мэрии.