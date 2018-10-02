В Воронеже продают «единственные в своем роде» нарды за 3 млн рублей

2 Окт. 07:09 2018-10-02T07:12:04+03:00

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В Воронеже появился новый необычный лот. На этот раз почти за три миллиона рублей местная жительница продает коллекционные нарды. В объявлении утверждается, что вещь «единственная в своем роде».

- Нарды ручной работы. Игровое поле - камень змеевик, богато инкрустированы драгоценным металлом (золото и серебро), перламутр. Шашки черные: дерево - фернамбук/ красные кристаллы Сваровски; шашки белые: дерево- канадский клен/ белые кристаллы Сваровски. Кубики (зары) – эбеновое дерево/ сусальное золото, - пишет в объявлении продавец Виктория.

Также девушка говорит. что такой предмет искусства подчеркнет высокий статус обладателя. И с ней трудно не согласиться. Ведь за такие деньги в Воронеже можно купить неплохую квартиру, да еще и на машину что-нибудь останется.

Напомним, это не первое дорогое объявление в Воронеже. Совсем недавно местный житель выставил на продажу знак выпускника Бакинского ВОКУ им. Верховного Совета Азербайджанской ССР 1973 года за 300 тысяч рублей.