2018-10-02T07:13:25+03:00
Общество

Иван Ургант спел про 23 оклада вице-губернатора Воронежской области

Ведущий анонсировал при этом новые фильмы «Вице-губернатор» и «Вице-губернатор возвращается»
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот выпуска шоу.Фото: скриншот выпуска шоу.
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Иван Ургант начал свое вечернее шоу с песни, посвященной «золотому парашюту» воронежского вице-губернатора. Выпуск программы вышел в эфир 1 октября.

- Губернатор Воронежской области Александр Гусев выплатил своему заместителю Юрию Агибалову 23 оклада в связи с тем, что Юрий Агибалов ушёл на пенсию. Через два дня после этого глава региона вновь назначил его вице-губернатором. Вот такая история. Даже вспоминается песня: «23 оклада, 23 оклада должное воздали по моим трудам, 23 оклада возвращаться надо, но назад я деньги не отдам…», - спел ведущий на мотив мелодии из «Мэри Попинс».

При этом Иван Ургант в шутку отметил, что эта песня из новых фильмов «Вице-губернатор» и «Вице-губернатор возвращается».

Напомним, скандальная история произошла в минувшие выходные. Заместителю губернатора Юрию Агибалову за выход на пенсию выплатили «золотой парашют» - это несколько сот тысяч рублей. К тому же он получил доплату к пенсии в виде 75% от среднего ежемесячного заработка. Однако, через два дня он снова вернулся на ту же должность. Александр Гусев не увидел в истории ничего противозаконного. Он назвал возвращение своего зама временным и объяснил это тем, что ему нужна помощь человека с опытом в оформлении документов в переходный период.

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