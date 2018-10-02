На выставке к юбилею ВГУ воронежцам прочтут лекции и устроят концерты и экскурсии выходного дня

2 Окт. 07:42 2018-10-02T07:42:13+03:00

Образовательный проект запланирован на экспозиции "Люди и вещи"

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В рамках работы выставки «Люди и вещи. К 100-летию ВГУ» в музее имени Крамского задумана просветительская программа. Образовательный проект будет включать лекции, концерты и экскурсии выходного дня.

Первая лекция пройдет 4 октября: доктор исторических наук, профессор, завкафедрой истории России ВГУ Михаил Карпачев прочитает лекцию «Первые профессора ВГУ» (16+). Она начнется в 18.30 в лекционном зале.

Даты экскурсий выходного дня 7, 14, 21, 28 октября и 4, 11, 18 ноября. Начало экскурсий в 15.00.