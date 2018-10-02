На выставке к юбилею ВГУ воронежцам прочтут лекции и устроят концерты и экскурсии выходного дня
Образовательный проект запланирован на экспозиции "Люди и вещи"
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:
В рамках работы выставки «Люди и вещи. К 100-летию ВГУ» в музее имени Крамского задумана просветительская программа. Образовательный проект будет включать лекции, концерты и экскурсии выходного дня.
Первая лекция пройдет 4 октября: доктор исторических наук, профессор, завкафедрой истории России ВГУ Михаил Карпачев прочитает лекцию «Первые профессора ВГУ» (16+). Она начнется в 18.30 в лекционном зале.
Даты экскурсий выходного дня 7, 14, 21, 28 октября и 4, 11, 18 ноября. Начало экскурсий в 15.00.