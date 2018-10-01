2018-10-01T23:01:34+03:00
Звезды

Группа "Ногу свело!" представит воронежцам программу "30 лет назло шоу-бизнесу"

Коллектив Макса Покровского приедет на гастроли в середине октября
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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19 октября в Воронеж с концертом приедет группа «Ногу Свело!». По словам ее лидера Макса Покровского, коллектив прожил «30 лет назло шоу-бизнесу». Одна из самых парадоксальных групп современности чередует ослепительные взлеты с неожиданными провалами, престижные награды - с набитыми шишками, а общепризнанные хиты - с глубоко альтернативными экспериментами.

- Наша стабильность все эти годы держится на нашей непредсказуемости, - считает основатель и лидер коллектива Макс Покровский. - Каждый раз, берясь за новую работу, мы начинаем все с нуля и каждый раз мы сами не знаем, чего нам ожидать от самих себя.

2018 год ознаменовался для группы новым альбомом «Материки моей планеты».

Коллектив представит воронежцам шоу, где новые песни составят компанию хитам, которые вся страна любит и поет уже много лет («Хару Мамбуру», «Идем на Восток!», «Лилипутская любовь», «Наши юные смешные голоса»), а живое исполнение гармонично соединится с современными технологиями.

Концерт "Ногу свело!" пройдет 19 октября в ВКЗ, начало в 19.00 (16+).

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