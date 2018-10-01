2018-10-01T21:33:06+03:00
Звезды

Сергей Юрский сыграет в Воронеже 9 ролей

Известный актер привезет на гастроли свой спектакль
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото koncertzal.ruфото koncertzal.ru
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15 октября в Воронеже покажут спектакль "Полеты с ангелом". Это постановка Сергея Юрского о великом художнике Марке Шагале, который прожил весь XX век и прошел через все его испытания. Его жизнь - как вспышки сознания, в свободном чередовании самых ярких впечатлений: детство в захолустном Витебске, первые уроки рисования, встреча с любовью и музой всей его жизни Беллой, покаяние перед матерью, революция, события Первой мировой, эмиграция в Париж, сожжение картин на площади в фашистской Германии, эмиграция в США, превращение в художника мира…

В пьесе около 20 персонажей, исполнителей всего пять - каждый играет несколько ролей, кроме одной - роли Матери, образ которой создает в спектакле супруга Юрского Наталья Тенякова. Сам Сергей Юрский играет девять ролей, в том числе самого Шагала.

Спектакль идет под живое музыкальное сопровождение: в качестве самостоятельного персонажа в спектакле принимает участие живой оркестр в составе альта, аккордеона, гитары, контрабаса и ударных.

"Полеты с ангелом" покажут 15 октября в ВКЗ, начало в 19.00 (16+).

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