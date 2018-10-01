В Воронеже этой ночью будут ремонтировать дорогу к новой транспортной развязке
Планируются работы по устройству щебеночного основания
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронеже в ночь с 1 на 2 октября будут ремонтировать дорогу к новой транспортной развязке. Работы по устройству щебеночного основания пройдут со стороны улицы Героев Сибиряков до здания № 245а по улице 9 Января. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Работы ведутся по проекту «Безопасные и качественные дороги». Планы могут незначительно меняться в зависимости от погодных условий и дорожной ситуации.
Водителям рекомендуют не оставлять свои машины на данной территории, чтобы не искать их потом на штрафстоянке.