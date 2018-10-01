2018-10-01T19:10:26+03:00
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В Воронеже на платных парковках может появиться поминутная тарификация

При этом остаток денежных средств будет возвращаться на виртуальный парковочный счет
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В центре Воронежа с сегодняшнего дня официально начала работу парковочная система. Пока она будет действовать в тестовом режиме. То есть пока за парковку можно не платить. Но власти уже активно продумывают методы тарификации.

Так, на еженедельном совещании в администрации первый вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Петрин заявил, что в скором времени планируется применить поминутный расчет.

- Изначально была установлена почасовая тарификация, однако в настоящее время оператором реализована возможность применения поминутной тарификации, с возвратом остатка денежных средств на виртуальный парковочный счет, - отметил Сергей Петрин.

Напомним, платные парковки появились на территории Ленинского и Центрального района. В общей сложности охвачено 59 улиц, на которых создано 6000 мест (10% мест – 600 – для инвалидов).

Работать парковки будут в будни с 8:00 до 20:00, причем размещение на 15 минут бесплатное (в выходные, праздничные дни, а также в будни с 20:01 до 7:59 платить тоже не нужно).

Также предусмотрены бесплатные парковочные разрешения для инвалидов (и их законных представителей), участников Великой Отечественной войны и узников (и их законных представителей), а также льготные разрешения резидентам (1800 рублей в год).

Для всех остальных действуют три вида абонементов: суточный – 400 рублей, месячный – 4500 рублей, годовой – 50200 рублей.

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