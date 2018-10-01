Воронежцев напугали странные звуки и дым в районе Борового
Жители микрорайона Боровое сообщили о запахе газа, дыме и странных звуках в округе. «На Сельской появилась взлетная полоса?» - шутили в соцсетях горожане. Некоторые воронежцы и вовсе решили, что произошло серьезное ЧП. «КП» выяснила причину непонятных явлений.
Первые сообщения с фото и видео появились в группе микрорайона Борового в соцсети в 16.20. Обсуждение происходящего не утихает до сих пор.
В пресс-службе МЧС сообщили, что в микрорайоне идет плановая продувка газопровода. Ее проводит московская компания «Газпром трансгаз Москва». И самое главное - угрозы для населения нет. Сколько будут продолжаться работы, пока неизвестно.
Но, судя по всему, горожанам от этого легче не стало.
- Вонь в квартире чувствуется даже с закрытыми окнами, - пишут возмущенные воронежцы.- Если это плановое мероприятие, то хоть бы сообщали заранее, а то панику разводят в народе.
Боровое.Автор: Анна Фоминцова.