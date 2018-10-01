2018-10-01T20:02:07+03:00
Общество

Воронежцев напугали странные звуки и дым в районе Борового

Оказалось, что в микрорайоне идет плановая продувка газопровода
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: Михаил Новиков.Фото: Михаил Новиков.
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Жители микрорайона Боровое сообщили о запахе газа, дыме и странных звуках в округе. «На Сельской появилась взлетная полоса?» - шутили в соцсетях горожане. Некоторые воронежцы и вовсе решили, что произошло серьезное ЧП. «КП» выяснила причину непонятных явлений.

Первые сообщения с фото и видео появились в группе микрорайона Борового в соцсети в 16.20. Обсуждение происходящего не утихает до сих пор.

В пресс-службе МЧС сообщили, что в микрорайоне идет плановая продувка газопровода. Ее проводит московская компания «Газпром трансгаз Москва». И самое главное - угрозы для населения нет. Сколько будут продолжаться работы, пока неизвестно.

Но, судя по всему, горожанам от этого легче не стало.

- Вонь в квартире чувствуется даже с закрытыми окнами, - пишут возмущенные воронежцы.- Если это плановое мероприятие, то хоть бы сообщали заранее, а то панику разводят в народе.

Боровое.Автор: Анна Фоминцова.

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