В Воронеже мужчина сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку и потерял ее

1 Окт. 18:34 2018-10-01T18:35:21+03:00

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В Воронеже поймали мужчину, который в начале лета сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку и сбежал. Им оказался 33-летний неработающий местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону в понедельник, 1 октября.

Инцидент произошел 14 июня около четырех часов дня на улице Ростовской. Мужчина заметил пенсионерку, которая возвращалась домой. Воспользовавшись отсутствием посторонних, он сзади сдернул золотую цепочку и скрылся. 58-летняя женщина заявила о случившемся в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».

Наконуне преступника удалось задержать. В отделе полиции мужчина признал свою вину и пояснил, что сорвал цепочку, но когда бежал, потерял ее.