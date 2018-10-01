Роспотребнадзор снова не обнаружил причин запаха канализационных стоков в Воронеже

1 Окт. 18:04 2018-10-01T18:04:51+03:00

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Сотрудники Роспотребнадзора вновь взяли пробы воздуха из-за большого числа жалоб на ужасный запах во всех районах города от воронежцев. Никаких превышений вредных веществ вновь не обнаружили.

- Воздухозабор производили в трех точках: на Героев Сибиряков в Советском районе, на улице Беговой в Коминтерновском районе и на улице Фридриха Энгельса в Центральном, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Напомним, ничего не обнаружили и в прошлый раз, когда от горожан был такой же шквал жалоб на вонь. Водоканал тоже не нашел причины зловония. О том, как воронежцы изнывают от "канализационных ароматов", "Комсомолка" писала только сегодня.