В Воронеже на «зебре» маршрутка сбила 5-летнего мальчика

1 Окт. 17:12 2018-10-01T17:19:30+03:00

Малыш попал под колеса «ГАЗели» в центре города

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В центре Воронежа на нерегулируемом пешеходном переходе маршрутка сбила 5-летнего мальчика. Малыш переходил дорогу по «зебре» вместе со взрослым. Об этом сообщили в отделе пропаганды ОБДПС ГИБДД по городу.

46-летний водитель микроавтобуса «ГАЗель Некст» сбил ребенка на улице Фридриха Энгельса, 14 около 12 часов дня в понедельник, 1 октября. После ДТП мальчика доставили в больницу с повреждениями мягких тканей головы. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

Теперь полиция устанавливает все обстоятельства аварии и выясняет причины случившегося.