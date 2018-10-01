2018-10-01T17:04:15+03:00
Происшествия

Врача воронежской больницы, из-за которого умер пациент, оставили на свободе

Женщину лишь на время лишили права работать на прежней должности
Юрий КОЗЛОВ
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Женщина-анестезиолог, лишившая пациента дыхания, не имеет права работать врачом три года.Женщина-анестезиолог, лишившая пациента дыхания, не имеет права работать врачом три года.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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В понедельник, 1 октября, Советский районный суд вынес приговор бывшему анестезиологу-ревматологу БСМП № 1.

Трагедия, из-за которой 28-летняя женщина оказалась на скамье подсудимых, случилась в ночь на 8 ноября 2016 года. Сутками ранее в БСМП поступил 56-летний мужчина. Ему должны были сделать операцию на мочевом пузыре. Врач поручил провести анестезию 28-летней коллеге. Но та промахнулась с уколом, в результате препарат поступил не в ту часть организма, где был нужен. В результате во время проведения операции анестезия перестала действовать, и пациент впал в шоковое состояние. Тогда анестезиолог приняла решение сделать общий наркоз, предусматривающий отключение дыхания больного и перевода его на искусственное. Не сумев это сделать, она не позвала на помощь коллег. В итоге вскоре пациент умер.

Учитывая то, что злого умысла у женщины не было и то, что ранее она судима не была, реального срока у нее быть не могло. В итоге ее приговорили к году ограничения свободы (она не может выехать за пределы Воронежа и обязана отмечаться в правоохранительных органах). Кроме того, женщину на три года лишили права заниматься врачебной деятельностью.

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