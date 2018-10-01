2018-10-02T17:04:54+03:00
Общество

Отопительный сезон в Воронеже стартует до 7 октября

В первую очередь тепло подадут в больницы, школы и детские сады
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Воронеже отопительный сезон начнется до 7 октября. Об этом в понедельник, 1 октября, на еженедельной планерке в администрации заявил мэр Вадим Кстенин. Глава города призвал подчиненных обратить внимание на прогноз погоды и подготовить распоряжение о пуске тепла в социальные объекты.

Отопление будут включать поэтапно, в первую очередь тепло подадут в больницы, школы и детские сады. Там станет тепло уже к концу этой недели.

Когда начнут подавать тепло в жилые дома, пока неизвестно. Но по нормам, среднесуточная температура должна опуститься до +8 градусов и продержаться пять дней.

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