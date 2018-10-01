2018-10-01T16:21:23+03:00
Общество

В одном из воронежских парков собак «прикармливают» отравленной колбасой

Местные жители наткнулись на труп животного рядом с детской площадкой
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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Воронежцы предупредили местных собаководов об опасности, которая подстерегает их питомцев в парке Оптимистов в Советском районе. Там горожане сегодня утром обнаружили труп собаки, а рядом с ней - куски отравленных колбасных изделий. Фото несчастного зверя опубликовали в соцсети 1 октября.

- Лежит рядом с детской площадкой. Владельцы собак, будьте осторожны, - написал под фото автор снимка.

В комментариях местные жители вспомнили о необходимости намордников для питомцев и отметили, что такой поступок бесчеловечен.

Примечательно, что совсем недавно в одной из популярных городских групп попала похожая фотография. Прохожие наткнулись на труп питомца прямо возле подъезда дома №64 по улице Матросова.

Напомним, на массовые отравления таким способом в редакцию «КП» жаловались несколько раз. В 2017 году колбасу с таблетками разбрасывали по улице Старых Большивиков. В качестве яда для четвероногих использовали лекарство, которое выписывают при туберкулезе. А в марте этого года похожие случаи происходили в районе СХИ.

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