В Воронежской области будут судить мужчину, насмерть сбившего пенсионерку на «зебре»

1 Окт. 15:31 2018-10-01T15:36:19+03:00

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В Воронежской области будут судить 35-летнего жителя Кабардино-Балкарской Республики, который насмерть сбил пенсионерку на «зебре». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 1 октября.

По версии следствия, 30 сентября около 7 часов вечера в Богучарском районе на 741 км автодороги М-4 «Дон» 35-летний водитель автомобиля «Тойота-Королла» ехал со стороны Москвы в сторону Ростова-на-Дону. Мужчина превысил скорость, не успел затормозить перед пешеходным переходом и сбил 66-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу. От полученных травм жительница Богучара скончалась на месте аварии.

- На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. По делу назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы, - прокомментировали в ведомстве.