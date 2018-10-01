88-летняя пенсионерка, которая ушла из дома без верхней одежды три дня назад, нашлась в больнице

1 Окт. 15:07 2018-10-01T15:07:18+03:00

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Больше двух суток в Воронеже искали 88-летнюю пенсионерку, которая пропала в районе Левобережного кладбища. Женщина страдает нарушением памяти, и это осложняло поиски. Из дома она ушла в платье, без пальто или куртки, поэтому у волонтеров "Лиза Алерт", которые прочесывали местность и распросраняли листовки, были опасения, что бабушка может просто-напросто замерзнуть в эти холодные ночи. Спасатели объявляли предупреждения по поводу заморозков.

Сегодня, 1 октября, потдвердилась информация о том, что женщина попала в больницу, там ее и нашли родственники. Похожую по описанию пенсионерку волонтеры обнаружили путем прозвона медучреждений еще вчера, в воскресенье. Однако в выходной день родственникам не позволили взглянуть на пациентку с целью понять, их ли это бабушка. Таким образом, пропавшая нашлась, ей ничего не угрожает.