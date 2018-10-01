В Воронеже пройдет кинофестиваль Beat Weekend

1 Окт. 14:38 2018-10-01T14:38:04+03:00

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С 3 октября в кинотеатре «Спартак» стартует фестиваль документального кино о музыке и новой культуре Beat Weekend. Один из крупнейших кинофестивалей в России в этом году охватит 15 городов страны от Москвы до Калининграда и Красноярска. Форум познакомит зрителей с документальными фильмами об актуальных явлениях из мира музыки, современного искусства, медиа, уличной культуры, спорта и новых технологий.

В программе региональной версии Beat Film Festival - шесть главных хитов большого фестиваля, героями которых стали группа Depeche Mode, художник Жан-Мишель Баския, инстаграм-блогеры, певица M.I.A, банда девушек-скейтбордисток и звезды независимого хип-хопа от Nas до Pusha T.

3 октября покажут фильм «Социальные животные» (2018), герои которого - дочь миллионера, обычная девушка из Огайо и фотограф из Нью-Йорка - размышляют о роли Instagram. Они считают себя создателями цифровой эпохи и ради фолловеров готовы если не на все, то на многое (18+).

4 и 7 октября покажут фильм Depeche Mode 101 (1989). Это запись концерта, прошедшего на стадионе Rose Bowl в Пасадене, одного из последних выступлений тура Music for the masses. Фильм снимал популярный документалист Д. А. Пеннебейкер, работавший с Бобом Диланом, Дэвидом Боуи и Джимми Хендриксом (18+).

5 октября смотрите Matangi/ Maya / M.I.A. (2018). Это история одной из самых эксцентричных артисток нулевых - от тихого быта в Брикстоне до ревущего бита Гластонбери, от первых попыток начинающего режиссера до последних выходов на сцену в статусе полноправного хедлайнера. Режиссер мотался за Майей по всему свету, снимал концерты и эпизоды с семьей, чтобы в итоге превратить 7 000 часов видео в полуторачасовой фильм, уже успевший получить приз на фестивале Санденс.

6 октября в программе фестиваля картина «Баския: взрыв реальности» (2017). О Нью-Йорке 1970-х, «городе, который проиграл очередную битву с граффити» и в котором жил и творил молодой Жан-Мишель Баския (18+).

6 октября покажут и фильм «Слово-закон» (2018). Саша Дженкинс, отец рэп-журналистики, хайпоборец-ветеран и арбитр свэга, профессиональный летописец уличной культуры, призывает хип-хоп-культуру к ответу за слова (18+).

7 октября в программе фестиваля Skate kitchen (2018). Фильм Кристал Мосилль («Волчья стая») о группе скейтбордисток из Нью-Йорка (18+).