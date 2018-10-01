2018-10-01T14:20:13+03:00
Авто

В Воронежской области снизилась цена проезда по трассе М-4 «Дон»

Прекратили действие сезонные тарифы
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Воронежской области проезд по платным участкам М-4 «Дон» подешевел с 1 октября. Это связано с отменой летних тарифов. которые вводили для оптимизации транспортного потока с 28 мая по 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».

На разных участках цена уменьшится на 10 – 40 рублей. Так, на участке в обход Воронежа (км 492 – 517) плата для легковых автомобилей (в том числе с прицепом до 2 м) и мотоциклов теперь составит 40 рублей с 7.00 до 00.00 и 30 рублей с 00.00 до 7.00.

На пункте взимания платы на 545 км в Новоусманском районе автомобилистам придется отдать 80 рублей с 7.00 до 00.00 и 20 рублей с 00.00 до 7.00.

На участке в Каширском, Лискинском и Бобровском районах (км 589 – 633) плата за проезд составит 70 рублей с 7.00 до 00.00 и 50 рублей с 00.00 до 7.00.

А на участке в обход Новой Усмани (км 517 – 544) цена осталась прежней - летние тарифы на него не распространялись. Водителям нужно будет заплатить 50 рублей с 7.00 до 00.00 и 30 рублей с 00.00 до 7.00.

Более подробно с новыми тарифами можно ознакомиться на сайте компании «Автодор».

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