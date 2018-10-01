2018-10-01T14:03:59+03:00
Звезды

В Воронеже стартует конкурс детского рисунка «Листая Маршака»

Детвора сможет прислать свои работы по мотивам произведений писателя-земляка
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С 1 октября в Воронеже стартует конкурс рисунка «Листая Маршака». Детвора от 5 до 16 лет может представить свои работы по мотивам произведений прославленного писателя и нашего земляка.

- Принимаются работы в формате А3 на бумаге, картоне, ватмане, холсте, в любой художественной технике - рисунок, живопись, коллаж, digital art. Они могут иллюстрировать произведения Маршака или содержать художественное изображение сцен из биографии писателя, его жизни в Воронеже. Кроме того, авторы могут дать волю фантазии и изобразить знакомых персонажей Самуила Яковлевича в необычных для них условиях, дать им новую жизнь, - сообщили организаторы.

На конкурс можно предоставить один рисунок или серию до пяти работ.

Работы принимаются до 1 ноября по электронному адресу bookfestvrn@gmail.com.

С 15 ноября по 6 декабря несколько десятков лучших рисунков покажут на выставке в Центре Галереи Чижова.

Работы победителей представят на выставке фестиваля «Читай-Болтай» во Дворце творчества детей и молодежи с 7 по 9 декабря.

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