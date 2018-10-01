2018-10-01T13:42:21+03:00
Происшествия

Парня сбили на пешеходном переходе: в Воронеже ищут водителя, который скрылся

ДТП произошло в воскресенье на улице Менделеева
Юлия ТЕРНОВА
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В Воронеже снова ищут свидетелей ДТП: пострадавшей стороне требуются показания свидетелей и записи видеорегистраторов, чтобы найти водителя неизвестной черной машины. 30 сентября он сбил молодого человека на пешеходном переходе и уехал. Этому событию посвящен пост в сообществе "Типичный Воронеж":

- На улице Менделеева, у дома 12, на пешеходном переходе в 22.20 черная машина ( марку не распознали) сбила молодого человека и скрылась с места происшествия. Если кто проезжал мимо и зафиксировал информацию на регистратор (либо запомнил номера), помогите пожалуйста разыскать нарушителя!

Девушка, разместившая пост, просит связаться с ней через личные сообщения.

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