В Воронежской области больной гепатитом рецидивист выкрал из аптеки 10 упаковок лекарств

1 Окт. 13:34 2018-10-01T13:34:38+03:00

Изменить размер текста: A A

На пять лет может сесть рецидивист, обокравший аптеку. 43-летний мужчина, проходя по улице в поселке Тимирязево Новоусманского района, увидел аптеку и влез в нее. Зэк болен гепатитом, поэтому решил «бесплатно» разжиться необходимыми препаратами. Он отжал оконную раму, пролез в помещение, нашел 10 упаковок необходимых лекарств и скрылся с похищенным. Подозреваемого задержали, в отделе полиции он не стал отпираться. За кражу ему может грозить до пяти лет заключения.