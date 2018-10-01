В Воронежской области трое мужчин воровали терминалы из супермаркетов

1 Окт. 13:30 2018-10-01T13:50:12+03:00

Грабители взламывали двери магазинов, вытаскивали аппараты и увозили их на своем авто

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Прокуратура Лискинского района утвердила обвинительное заключение в отношении 41-летнего и 39-летнего жителей Армении. Их обвиняют в краже терминалов оплаты из супермаркетов. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в понедельник, 1 октября.

По версии следствия, в марте грабители разработали план по похищению терминалов оплаты из супермаркетов. На арендованном автомобиле «Форд Фокус» злоумышленники подъезжали к магазинам, вскрывали входные двери и откуда выносили аппараты. Всего таким образом они успели похитить более 450 тыс. рублей в нескольких районах Воронежской области, а также на территории Липецкого региона.

5 марта группировку удалось задержать. Одного из них сотрудники полиции застрелили при сопротивлении.

- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкцией вышеуказанной статьи предусмотрено максимальное наказание до 10 лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе ведомства.