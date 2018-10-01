В районной больнице Воронежской области неправильно хранили вакцины от гриппа

1 Окт. 13:17 2018-10-01T13:17:51+03:00

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В Каменской районной больнице прокурорские сотрудники нашли множество нарушений. Медики нарушали условия хранения лекарств, в том числе иммунобиологических препаратов, используемых для вакцинации населения против гриппа.

- Также выявлены нарушения в сфере проведения медицинских освидетельствований на состояние алкогольного опьянения, выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Кроме того, амбулаторные карты пациентов хранились как попало, порядок учета их движения оставлял желать лучшего. Вскрылись недочеты в работе кадрового подразделения при формировании штата работников.

Прокурор района потребовал от главврача Каменской больницы устранить нарушения и наказать виновных.