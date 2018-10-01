2018-10-01T13:06:00+03:00
Общество

В Воронеже директора УК оштрафовали на 50 тысяч за долги за газ на 2,8 миллиона

В управляющей компании почему-то не очень волновались по поводу неоплаты услуг ЖКХ жильцами дома на улице Куколкина
Юрий КОЗЛОВ
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Жильцы не спешили платить за ЖКХ, а сотрудники УК их не торопили.Жильцы не спешили платить за ЖКХ, а сотрудники УК их не торопили.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Сотрудники прокуратуры Ленинского района провели проверку ООО УК «Ваш Дом». И обнаружили, что домом № 11 на улице Куколкина занимаются спустя рукава.

- Управляющая компания имеет задолженность перед ООО «Газпром Межрегионгаз Воронеж» более 2,8 млн. рублей, - рассказали в прокуратуре Воронежской области. – Кроме того, сотрудники УК не подавали иски в суд в отношении жителей дома, которые своевременно не перечисляют плату за жилое помещение и коммунальные услуги. В отношении руководителя ООО УК «Ваш Дом» возбудили дело об административном правонарушении, по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». По постановлению мирового суда директора управляющей компании оштрафовали на 50 тысяч рублей.

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