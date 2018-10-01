Сергей Волгин: «Второй гол мы пропустили очень легко»

1 Окт. 12:39 2018-10-01T12:39:58+03:00

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После поражения от «СКА-Хабаровск» 1:2 главный тренер «Факела» Сергей Волгин не унывал:

- Считаю, что, несмотря на поражение, мы провели неплохую игру. Однако никуда не делась проблема с завершением атак. Не скажу, что создали много моментов, но они были даже в меньшинстве, однако реализовать их не сумели. Слишком расслабленно начали второй тайм, пропустили гол, быстро сравняли счет. Очень огорчило, что второй гол нам забили очень легко. Игрок хозяев поля остался совершенно один и бил без помех.

Напомним, после 14 тура «Факел» опустился на десятое место.