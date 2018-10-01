В Воронежской области «убитыми» признали 348 дорог

1 Окт. 12:38 2018-10-01T12:38:55+03:00

Самыми разбитыми в этом году оказались участки проезжих частей в Новоусманском и Аннинском районах

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В Воронежской области активисты составили рейтинг «убитых» дорог региона. В 2018 году местные жители отметили 348 участков проезжих частей, которые нуждаются в срочном ремонте. Их общая протяженность составляет 314 км. Информация об этом появилась на сайте Общероссийского народного фронта в регионе в понедельник, 1 октября.

По данным интерактивных карт «убитых» дорог, лидирующие позиции занимает улица Ботаническая в Новой Усмани. За ремонт ее твердого покрытия проголосовал 341 человек. При этом на улице Ботанической располагается 400 домов. На втором месте находится улица Мира села Рождественская Хава Новоусманского района - 310 проголосовавших. Всего на 6 голосов отстает от нее улица Морская в поселке городского типа Анна.

В Воронеже несомненным лидером является дорога к кварталу Скандинавия от улицы Героев Сибиряков до улицы Газовой - 181 голос. Далее по списку следуют заболоченный участок улицы Новикова, участок улицы Артамонова, за каждый из них отдано более 100 голосов.

Активисты настаивают на том, чтобы при верстке планов дорожного ремонта на 2019 год данные интерактивной карты «убитых» дорог были учтены в первоочередном порядке.