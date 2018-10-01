В Воронеже задержали двоих жителей Средней Азии, сбывавших героин
В Воронеже оперативники задержали двоих 20-летних уроженцев Средней Азии, распространявших наркотики. Мигранты получали и сбывали запрещенные препараты путем оборудования тайников. За обустройством подобной «закладки» на улице Мечникова одного и поймали. В тайник наркодилер положил более пять граммов героина. Второго компаньона задержали при попытке покинуть Воронежскую область.
Правоохранители выяснили, что задержанные общались со своими «кураторами» через мессенджеры и регулярно меняли места проживания. В арендованной наркосбытчиками квартире в переулке Здоровья силовики изъяли около 300 граммов героина, частично расфасованного, частично хранившегося в жестяных банках из-под чая. Также полицейские конфисковали электронные весы, упаковочные материалы, банковские карты.
Подозреваемые признались в незаконной деятельности, сейчас они под стражей, на них завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Им грозит до 20 лет лишения свободы.