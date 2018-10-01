2018-10-01T12:31:38+03:00
Происшествия

В Воронеже задержали двоих жителей Средней Азии, сбывавших героин

У них нашли 300 граммов наркотика
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронеже оперативники задержали двоих 20-летних уроженцев Средней Азии, распространявших наркотики. Мигранты получали и сбывали запрещенные препараты путем оборудования тайников. За обустройством подобной «закладки» на улице Мечникова одного и поймали. В тайник наркодилер положил более пять граммов героина. Второго компаньона задержали при попытке покинуть Воронежскую область.

Правоохранители выяснили, что задержанные общались со своими «кураторами» через мессенджеры и регулярно меняли места проживания. В арендованной наркосбытчиками квартире в переулке Здоровья силовики изъяли около 300 граммов героина, частично расфасованного, частично хранившегося в жестяных банках из-под чая. Также полицейские конфисковали электронные весы, упаковочные материалы, банковские карты.

Подозреваемые признались в незаконной деятельности, сейчас они под стражей, на них завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бухгалтер простой воронежской школы начислила себе зарплату в 500 тысяч рублей
Леонид Заяц сообщил о закупке 300 тысяч тонн зерна в Воронежской области
Воронежский мошенник сыграл на амбициях начинающей предпринимательницы
Банда курян со специальными сканерами терроризировала воронежских автомобилистов
В воронежской семье, где уже однажды умер ребенок, скончалась двухмесячная девочка
Прокуратура раскрыла подробности нападения на депутата Воронежской областной Думы
Беларусь нарастит товарооборот с Воронежской областью до 350 млн. долларов в год
В Воронежской области увеличили финансирование физкультуры и спорта на 86 млн. рублей
Из воронежского «Бурана» ушел капитан
Воронежцы скоро смогут напрямую улететь в Симферополь и Сочи
Воронежской фирме не дали построить офисный центр рядом с историческим зданием
Депутата Воронежской областной Думы и его жену ограбили и подвергли пыткам
В Воронежской области КамАЗ дорожников провалился под свежий асфальт
Первую перехватывающую парковку Воронежа откроют только наполовину
Трое мигрантов надолго сядут в тюрьму за продажу наркотиков в Воронеже
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Нарушения в декларациях воронежских главврачей и чиновников медики объяснили ошибками
В Воронеже ребенок пролетел несколько метров после удара автомобиля
Самолет из Санкт-Петербурга в Воронеж задержали на 15 часов
В Воронеже будут жестко бороться с теми, кто не хочет оплачивать парковку
В Воронежской области работники АЗС объявили забастовку из-за задержек зарплаты
Воронежский брейкдансер завоевал вторую медаль на Юношеских олимпийских играх
В Воронежской области взлетели цены на яйца, капусту, огурцы и апельсины
Воронежцев испугало скопление пожарных машин у больницы № 3
В Воронеже на "зебре" у остановки "Торпедо" сбили человека
В Воронежской области будут судить мужчину, зарезавшего гостя