В Воронеже задержали двоих жителей Средней Азии, сбывавших героин

1 Окт. 12:31 2018-10-01T12:31:38+03:00

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В Воронеже оперативники задержали двоих 20-летних уроженцев Средней Азии, распространявших наркотики. Мигранты получали и сбывали запрещенные препараты путем оборудования тайников. За обустройством подобной «закладки» на улице Мечникова одного и поймали. В тайник наркодилер положил более пять граммов героина. Второго компаньона задержали при попытке покинуть Воронежскую область.

Правоохранители выяснили, что задержанные общались со своими «кураторами» через мессенджеры и регулярно меняли места проживания. В арендованной наркосбытчиками квартире в переулке Здоровья силовики изъяли около 300 граммов героина, частично расфасованного, частично хранившегося в жестяных банках из-под чая. Также полицейские конфисковали электронные весы, упаковочные материалы, банковские карты.

Подозреваемые признались в незаконной деятельности, сейчас они под стражей, на них завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Им грозит до 20 лет лишения свободы.