2018-10-01T12:39:07+03:00
Общество

Воронежцы снова жалуются на миазмы в воздухе по всему городу

Роспотребнадзор снова возьмет пробы
Юлия ТЕРНОВА
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Горожане снова почувствовали фекальные нотки в воздухе. Проблему ощутили опять чуть не во всем Воронеже: на ужасный запах жалуются и в центре, и в Советском районе. Ароматы уже достигли и северной части города, беспокоя обитателей Коминтерновского района. О проблеме трубили буквально на прошлых выходных, когда каждый первый задавался вопросом: что за ужасный запах распространяется по улицам? Спустя непродолжительное время ситуация повторяется. О ней опять пишут соцсети.

Запах проникает даже в жилища. Многие признаются, что искали источник вони у себя дома. Так было и неделю назад. Региональное управление Роспотребнадзора сегодня, 1 октября, сообщает о том, что специалисты возьмут пробу воздуха. Отметим, что в прошлый раз Роспотребнадзор никаких превышений не зарегистрировал. Не нашел причины происходящего и воронежский водоканал: специалисты неделю назад заключили, что никаких аварий общегородского масштаба на канализационных сетях не было. Иловые карты, по данным пресс-службы "РВК-Воронеж", тоже были ни при чем, так как испарения приносит в город только ветер определенного направления.

Ксатати, вот любопытный факт: по крайней мере, одним из источников вони могли быть нечистоты, разлитые в микрорайоне Никольское Железнодорожного района. Читатели сообщили "КП", что недавно там засорилась канализация, и все, что удалось откачать из нее, в огромном количестве просто вылили на грунтовую дорогу улицы Ольховой. Причем сделали это ночью, пока местные спали.

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