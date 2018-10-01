Воронежцев приглашают убрать территорию в Костенках и выпить чаю с печеньем
Субботник пройдет в ближайший выходной
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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6 октября администрация музея «Костенки» устраивает осенний субботник. Для его проведения нужны добровольцы.
- Мы приглашаем желающих поучаствовать в этом добром деле. Все необходимое для работы - инструменты, перчатки, мусорные пакеты - музей предоставит. Участников субботника ждет бесплатная экскурсия по музею и чаепитие с печеньем, - сообщили в организаторы.
Территорию, прилегающую к зданию музея, будут убирать 6 октября с 10.00 до 14.00. Мероприятие посвятят Году волонтера и добровольца.