Воронежцев приглашают убрать территорию в Костенках и выпить чаю с печеньем

1 Окт. 12:16 2018-10-01T12:16:22+03:00

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6 октября администрация музея «Костенки» устраивает осенний субботник. Для его проведения нужны добровольцы.

- Мы приглашаем желающих поучаствовать в этом добром деле. Все необходимое для работы - инструменты, перчатки, мусорные пакеты - музей предоставит. Участников субботника ждет бесплатная экскурсия по музею и чаепитие с печеньем, - сообщили в организаторы.

Территорию, прилегающую к зданию музея, будут убирать 6 октября с 10.00 до 14.00. Мероприятие посвятят Году волонтера и добровольца.