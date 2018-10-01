В Воронеже продавцы пиратских дисков «попали» на 1,3 миллиона рублей
Именно в эту сумму оценили ущерб, нанесенный правообладателю
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Воронежские полицейские накрыли на арендуемом на улице Старых Большевиков складе двух местных жителей 35 и 42 лет с богатым набором пиратских аудио, видео и программного обеспечения. По предварительным данным, сумма ущерба, причиненного компании-правообладателю, составила более 1,3 миллиона рублей.
Сотрудники следственного отдела по Железнодорожному району СУ СК России по Воронежской области возбудили уголовное дело по части 3 статьи 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав». Максимальное наказание по ней – шесть лет лишения свободы.