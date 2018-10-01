В Воронеже мужчина упал с балкона и погиб
Трагедия случилась в Левобережном районе
В обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники Следственного комитета.Фото: Иван ПЕТРОВ
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В воскресенье, 30 сентября, около трех часов дня на улице Волгодонской прохожие стали свидетелями жуткой трагедии. С балкона пятого этажа упал пожилой мужчина. Вызвали скорую, но спасти пенсионера было уже невозможно. Пока известно только, что ему было 90 лет.
- Наши сотрудники проводят доследственную проверку по факту этого происшествия. В рамках нее выясняет все обстоятельства ЧП. По окончании проверки примут процессуальное решение, - сообщили в СУ СК России по Воронежской области.