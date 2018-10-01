2018-10-01T11:43:34+03:00
Происшествия

В Воронежской области 15-летнего школьника осудили за убийство одноклассницы

Подросток проведет 6 лет и 10 месяцев в воспитательной колонии
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области суд вынес приговор 15-летнему жителю Павловского района. Подросток проведет 6 лет и 10 месяцев в воспитательной колонии за убийство одноклассницы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону в понедельник, 1 октября.

Ранее мы уже писали про страшную историю, которая произошла в селе Большая Казинка. Напомним, 11 октября 2017 года в лесополосе, расположенной между улицами Школьная и Садовая обнаружили тело 14-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти.

Позже выяснилось, что девочка вместе с одноклассником вышла из школы и направилась домой по дороге мимо лесополосы. В какой-то момент молодой человек схватил школьницу за руку и затащил в безлюдное место, а затем избил. После этого он наступил ей ногой на шею и удерживал в таком положении несколько минут. Убедившись, что девочка не подает признаков жизни, он забросал ее тело ветками, забрал ее мобильный телефон и скрылся. Но парня быстро поймали.

Следователи СК собрали исчерпывающую доказательственную базу, в основу которой легли показания свидетелей, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы следственных действий, иные материалы уголовного дела. На основе этого суд признал подростка виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

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