В Воронеже предприниматели незаконно получали пособия по безработице

1 Окт. 11:40 2018-10-01T11:40:18+03:00

Теперь их привлекут за мошенничество

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Прокурорские сотрудники обратились в полицию с требованием завести уголовные дела на предпринимателей, которые прикидывались безработными. Факты мошенничества вскрылись при проверке центра занятости населения в Советском районе.

В октябре 2017 года мужчина обратился в отдел центра занятости с заявлением признать его безработным, поскольку у него нет никакого дохода. Ему назначили ежемесячное пособие по безработице. За 11 месяцев ему из госбюджета выплатили более 50 тыс рублей. При этом заявитель оказался индивидуальным предпринимателем, получал доход от своей деятельности, а права на получения пособия по безработице, соответственно, не имел.

Прокурорские сотрудники выявили в Советском центре занятости населения еще два аналогичных факта незаконного получения таких пособий, сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Возбудили три уголовных дела по статье «Мошенничество при получении выплат».