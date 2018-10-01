2018-10-01T11:40:18+03:00
Происшествия

В Воронеже предприниматели незаконно получали пособия по безработице

Теперь их привлекут за мошенничество
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Прокурорские сотрудники обратились в полицию с требованием завести уголовные дела на предпринимателей, которые прикидывались безработными. Факты мошенничества вскрылись при проверке центра занятости населения в Советском районе.

В октябре 2017 года мужчина обратился в отдел центра занятости с заявлением признать его безработным, поскольку у него нет никакого дохода. Ему назначили ежемесячное пособие по безработице. За 11 месяцев ему из госбюджета выплатили более 50 тыс рублей. При этом заявитель оказался индивидуальным предпринимателем, получал доход от своей деятельности, а права на получения пособия по безработице, соответственно, не имел.

Прокурорские сотрудники выявили в Советском центре занятости населения еще два аналогичных факта незаконного получения таких пособий, сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Возбудили три уголовных дела по статье «Мошенничество при получении выплат».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бухгалтер простой воронежской школы начислила себе зарплату в 500 тысяч рублей
Леонид Заяц сообщил о закупке 300 тысяч тонн зерна в Воронежской области
Воронежский мошенник сыграл на амбициях начинающей предпринимательницы
Банда курян со специальными сканерами терроризировала воронежских автомобилистов
В воронежской семье, где уже однажды умер ребенок, скончалась двухмесячная девочка
Прокуратура раскрыла подробности нападения на депутата Воронежской областной Думы
Беларусь нарастит товарооборот с Воронежской областью до 350 млн. долларов в год
В Воронежской области увеличили финансирование физкультуры и спорта на 86 млн. рублей
Из воронежского «Бурана» ушел капитан
Воронежцы скоро смогут напрямую улететь в Симферополь и Сочи
Воронежской фирме не дали построить офисный центр рядом с историческим зданием
Депутата Воронежской областной Думы и его жену ограбили и подвергли пыткам
В Воронежской области КамАЗ дорожников провалился под свежий асфальт
Первую перехватывающую парковку Воронежа откроют только наполовину
Трое мигрантов надолго сядут в тюрьму за продажу наркотиков в Воронеже
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Нарушения в декларациях воронежских главврачей и чиновников медики объяснили ошибками
В Воронеже ребенок пролетел несколько метров после удара автомобиля
Самолет из Санкт-Петербурга в Воронеж задержали на 15 часов
В Воронеже будут жестко бороться с теми, кто не хочет оплачивать парковку
В Воронежской области работники АЗС объявили забастовку из-за задержек зарплаты
Воронежский брейкдансер завоевал вторую медаль на Юношеских олимпийских играх
В Воронежской области взлетели цены на яйца, капусту, огурцы и апельсины
Воронежцев испугало скопление пожарных машин у больницы № 3
В Воронеже на "зебре" у остановки "Торпедо" сбили человека
В Воронежской области будут судить мужчину, зарезавшего гостя