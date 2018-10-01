В Воронеж на следующей неделе придет прохладное бабье лето

1 Окт. 11:24 2018-10-01T11:24:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Воронежские синоптики рассказали о погоде на ближайшие две недели. По их прогнозам, в ближайшие дни ждать милостей от природы не приходится.

- С северо-запада к нам идет циклон, - рассказал Александр Сушков, руководитель воронежского Гидрометцентра. – Он захватит нас своим краем (центр его в районе Москвы), но испортить погоду успеет. Его влияние будет ощутимо в ближайший вторник и четверг – в эти дни пройдут сильные дожди. К концу рабочей недели центр циклона сместится на восток - к Уралу, и из нашей области он уйдет. В пятницу будет еще прохладно, но дождей уже не ожидается. А уже на следующей неделе, по нашим прикидкам, наступит бабье лето. Правда, достаточно прохладное – температура днем будет держаться в районе 15 градусов.

Во вторник, 2 октября, ночью ожидается +7 градусов при пасмурной погоде. Днем столбик термометра поднимется до +16 градусов, пойдет дождь.

В ночь на среду, 3 октября, подует юго-западный ветер, дождь не прекратится. Будет теплее, чем сутками ранее - +9 градусов. Днем дождя не обещают, на солнце будут периодически набегать облака. Столбик термометра поднимется до +17 градусов.

Ночью в четверг, 4 октября, юго-западный ветер сменит просто западный, при + 8 градусах будет накрапывать дождь. Днем он станет еще сильнее, температура поднимется до +12.

В ночь на пятницу, 5 октября, дождь не прекратится, синоптики прогнозируют +5 градусов. Днем температура поднимется до +12 градусов. Дождя не обещают, солнце будет то радовать нас своими лучами, то скрываться за облаками.