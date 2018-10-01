Воронежцев шокировали рыбаки, пытающиеся поймать рыбу в ворохранилище рядом с ливневками

1 Окт. 11:20 2018-10-01T11:22:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Воронежцев возмутили рыбаки на Чернавском мосту, пытавшиеся поймать рыбу в воронежском водохранилище. Все бы ничего, но делали они это рядом с трубами, из которых текла вода неизвестного происхождения. Снимки попали в Сеть. Фотограф решил, что в водоем сливают нечистоты из канализации.

- Городские выбросы и добыча здорового питания, - написал под снимками местный житель.

В комментариях воронежцы поспешили разочаровать внимательного фотографа.

- Это ливневки, таких по городу масса, - написал мужчина.

Остальные же горожане решили, что рыбу местные жители ловят для удовольствия или для спортивного интереса и есть пойманное они не собираются.