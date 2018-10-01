В Воронежской области "Тойота" насмерть сбила пенсионерку
30 сентября в Воронежской области задавили пенсионерку. Смертельное ДТП произошло в семь вечера в Богучарском районе.
На 741-м километре М-4 «Дон» 43-летний житель Кабардино-Балкарии на «Тойота-Королла», двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы, сбил на пешеходном переходе 66-летнюю жительницу Богучара. Пенсионерка умерла до приезда «скорой».
По предварительным данным, водитель превысил скорость, сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.
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