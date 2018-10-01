Исторический момент: в центре Воронежа заработали платные парковки

1 Окт. 10:08 2018-10-01T10:10:43+03:00

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До сегодняшнего дня многие автомобилисты считали: "Если не думать о платных парковках, то они исчезнут". Увы, эта мера не помогла. Сегодня, 1 октября 2018 года, в городе официально начинает работу парковочная система. С этим надо как-то считаться.

До 15 октября система будет действовать в тестовом режиме. То есть платить за парковку вроде бы надо, но штрафовать за это никто не будет. Советуем прямо сейчас зарегистрировать акканут на сайте проекта или скачать приложение. Другой вариант - протестировать смс-оплату.

Как рассказывали создатели проекта, для них тестовый режим начался уже пару недель назад. Специалисты изучали различные аспекты работы системы. Добавим, что все вопросы и жалобы сейчас стекаются в группу проекта "Вконтакте" или в контакт-центр 257-67-00.

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