1 Окт. 09:35 2018-10-01T09:35:06+03:00

Шофер вышел из кабины, чтобы соединить прицеп, но не поставил машину на тормоз

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30 сентября шокирующая авария со смертельным исходом произошла в поселке Анна в Воронежской области. Грузовик задавил своего водителя. Инцидент произошел в 11.50 на территории предприятия.

45-летний водитель шофер DAF собирался прикрепить к грузовику полуприцеп «Смитз». Он вышел из кабины для составления автопоезда, при этом двигатель не выключил и не поставил машину на стояночный тормоз. Автомобиль стоял под уклоном и самопроизвольно откатился назад, придавив водителя к стоящему рядом грузовику «МАЗ». Мужчина умер на месте. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.