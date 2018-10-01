В Воронежской области столкнулись четыре машины

1 Окт. 09:22 2018-10-01T10:46:11+03:00

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30 сентября спасателей вызвали на массовую аварию в Новоусманский район. Сообщение поступило на пульт дежурного в 15.32 - на дороге М4 Дон недалеко от села Орлово столкнулись четыре автомобиля. BMW, которым управлял 33-летний водитель, врезался в стоящий ВАЗ-2107. От удара иномарка вылетела на встречку и столкнулась с Audi 100. В свою очередь, «Ауди» въехал в стоящий на обочине «Фольксваген Поло». В аварии пострадали водители «семерки» и «Фольксвагена», а также двухлетний малыш в «БМВ».

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.