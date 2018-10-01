2018-10-01T09:07:42+03:00
Звезды

Стартовал фестиваль «Воронеж многонациональный»

Финал форума пройдет 6 октября в КДЦ "Шинник"
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронежской области стартовал фестиваль «Воронеж многонациональный». Отборочные туры прошли в Россоши, где выступили коллективы и исполнители из Верхнемамонского, Богучарского, Кантемировского, Ольховатского, Павловского, Петропавловского, Подгоренского и Россошанского районов. Самодеятельные артисты представили русские, таджикские, украинские, цыганские, армянские, азербайджанские, узбекские, чеченские, болгарские, грузинские, турецкие вокальные, танцевальные и инструментальные композиции. А на выставке мастера показали красоту русской росписи по дереву, украинской вышивки и армянской резьбы, вязание, ткачество и валяние, керамику и сувенирные куклы.

А в Бутурлиновке культуру русского, чувашского, украинского, армянского, цыганского, таджикского, узбекского, татарского народов представили артисты и мастера декоративно-прикладного творчества Бутурлиновского, Воробьевского, Грибановского, Калачеевского, Новохоперского, Поворинского районов и Борисоглебска. Зрители познакомились с национальными песнями и танцами, увидели изделия из шерсти и бисера, традиционные костюмы, вышивку, роспись, вязание и шитье.

Финал фестиваля пройдет 6 октября в Культурно-досуговом центре «Шинник» в Воронеже.

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